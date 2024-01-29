Γερμανία: Απεργιακές κινητοποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Το συνδικάτο Ver.di καλεί τους εργαζόμενους στα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς σε προειδοποιητικές απεργίες από την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τις κρατιδιακές κυβερνήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Δεδομένου ότι έχουν πραγματοποιηθεί συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα κρατίδια χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, είναι τώρα η ώρα να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στους εργοδότες», δήλωσε η αναπληρώτρια ομοσπονδιακή πρόεδρος του Ver.di Κριστίνε Μπέλε.

Οι κινητοποιήσεις, αρχικά με στάσεις εργασίας σε ώρες αιχμής, αλλά και 24ωρες απεργίες, εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς εκτός λειτουργίας θα τεθούν μετρό, λεωφορεία και τραμ. Η κατάσταση διαφέρει σε κάθε κρατίδιο, όπως και τα αιτήματα των εργαζομένων. Ενδεικτικά, στο Βρανδεμβούργο το βασικό αίτημα αφορά αύξηση κατά 20% ή τουλάχιστον 650 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές και η απεργία θα είναι 24ωρη, ενώ στο Βερολίνο οι εργαζόμενοι διεκδικούν περισσότερες ημέρες διακοπών και μεγαλύτερο επίδομα αδείας και θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 04:00 έως τις 10:00 πμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.