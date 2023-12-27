Δεξιοί εξτρεμιστές στη Γερμανία στοχεύουν με συντονισμένο τρόπο τη δημιουργία κοινοτήτων ανεξάρτητων από το κράτος, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας και τα κυβερνητικά υπουργεία.

Οι αρχές και οι ΜΚΟ που παρακολουθούν ακροδεξιές ομάδες λένε ότι τα μέλη του κινήματος Reichsbürger που απορρίπτουν το γερμανικό κράτος μετά το 1945 κάνουν μια στοχευμένη προσπάθεια να ιδρύσουν παράλληλες κοινωνίες και να διεισδύσουν σε υπάρχουσες δομές, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, συλλόγων και δημόσιων γραφείων, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με πρόσφατο αίτημα για πληροφορίες στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών από τη Μαρτίνα Ρένερ του αντιπολιτευόμενου αριστερού κόμματος Die Linke, ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις αγόρασαν 40 ακίνητα σε όλη τη Γερμανία τα τελευταία δύο χρόνια.

Πρόκειται για επιτάχυνση ενός μοτίβου που παρατηρείται για περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με το οποίο ακίνητα που είναι δύσκολο να πουληθούν όπως σπίτια, παμπ και αγροτεμάχια καταστρέφονται και χρησιμοποιούνται από τις δεξιές ομάδες.

«Τα ακίνητα ενδιαφέρουν λιγότερο το Reichsbürger και την ακροδεξιά σκηνή ως επενδύσεις. Μάλλον χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παράλληλων κοινωνιών και τη δημιουργία χώρων εκφοβισμού για όλους εκείνους που δεν συμμερίζονται την άποψή τους για τον κόσμο», είπε η Ρένερ.

Μεταξύ των πιο γνωστών οργανώσεων είναι το Βασίλειο της Γερμανίας (βασίλειο της Γερμανίας) ή KRD, που ιδρύθηκε το 2012 σε μια περίτεχνη τελετή και διαθέτει το δικό του νόμισμα και σύνταγμα που του δίνει μια κρατική δομή.

Επιδιώκει επεκτατικούς στόχους αποκτώντας αυτό που αποκαλεί «εθνικό έδαφος» αγοράζοντας γη και ακίνητα.

Οι γερμανικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο Reichsbürger (πολίτες της αυτοκρατορίας) για να μιλήσουν για όλες τις ακροδεξιές ομάδες που απορρίπτουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στοχεύουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του KRD, αν και απορρίπτει τον όρο.



