Αυστραλός αγρότης τα έβαλε με κροκόδειλο: Του δάγκωσε το... βλέφαρο και κατάφερε να ξεφύγει

Ένας Αυστραλός αγρότης μιλώντας στο BBC δήλωσε πως «αισθάνεται τυχερός» καθώς κατάφερε να επιζήσει μετά από επίθεση κροκόδειλου με έναν...τρομακτικό τρόπο: τον δάγκωσε στο βλέφαρο.

Ο παραγωγός βοοειδών Colin Deveraux πέρασε ένα μήνα στο νοσοκομείο αφού τον δάγκωσε στο πόδι ο κροκόδειλος ύψους 3,2 μέτρων.

Κι όμως ο αγρότης δεν το έβαλε κάτω, δάγκωσε το... βλέφαρο του κροκόδειλου και έτσι το άγριο ζώο τον άφησε να φύγει.

Αρχικά ο Deveraux είπε ότι προσπάθησε να κλωτσήσει τον κροκόδειλο στα πλευρά αλλά δεν τα κατάφερε.

«Με κυνήγησε για λίγο, ίσως τέσσερα μέτρα, αλλά μετά σταμάτησε», είπε

Ο κ. Deveraux είπε ότι χρησιμοποίησε μια πετσέτα και λίγο σχοινί για να σταματήσει την αιμορραγία στο πόδι του, προτού ο αδελφός του μεταφέρει στο νοσοκομείο.

«Αν ο κροκόδειλος με είχε δαγκώσει κάπου αλλού θα ήταν διαφορετικά», δήλωσε στο BBC.

Σημειώνεται πως η τελευταία θανατηφόρα επίθεση κροκόδειλου συνέβη τον Απρίλιο στον ποταμό Κένεντι στη χερσόνησο του Κέιπ Γιορκ του Κουίνσλαντ.

