Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που γνωρίζει έκρηξη της βίας μετά την έναρξη, πριν από έναν μήνα, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ανακοίνωση του στρατού και της αστυνομίας του Ισραήλ αναφέρει ότι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές οι οποίοι, σύμφωνα με το Ισραήλ, ανήκαν σε έναν πυρήνα στην κατεχομένη Δυτική Όχθη που καθοδηγείτο από τη Χαμάς και βρίσκεται πίσω από πολλές επιθέσεις με πυροβολισμούς.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά του ισραηλινού στρατού στην πόλη Τουλκάρεμ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, ανακοίνωσε το υπουργείο της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Τουλκάρεμ είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι τρεις άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν οπλισμένοι και βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο αναχαίτισαν Ισραηλινοί πράκτορες που είχαν εισχωρήσει στην περιοχή.

Οι τελευταίοι "άνοιξαν πυρ εναντίον τους μέσα σε δρόμο της βόρειας πλευράς της πόλης και οι τρεις άνδρες είναι νεκροί", δήλωσε ένας εξ αυτών.

Νωρίτερα, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν "από ισραηλινά πυρά" στην περιοχή Χαλχούλ, κοντά στη Χεβρώνα στον νότο της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περισσότεροι από 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων στη Δυτική Όχθη από την αρχή, στις 7 Οκτωβρίου, του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

