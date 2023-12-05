Για «τεράστιο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων» στην ΕΕ προειδοποιεί η επίτροπος Γιόχανσον

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη αυτή την περίοδο με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, προειδοποίησε η Ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον.

«Με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την πόλωση που προκαλεί στην κοινωνία μας, με την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ», σχολίασε η Γιόχανσον προσερχόμενη σε συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαία επίτροπος αναφέρθηκε στην επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το Σάββατο στο Παρίσι, από την οποία σκοτώθηκε ένας Γερμανός τουρίστας και τραυματίστηκαν δύο ακόμη άνθρωποι, αλλά και σε προηγούμενα περιστατικά.

Η Γιόχανσον επεσήμανε ότι «θα διατεθούν επιπλέον 30 εκατ. ευρώ για την προστασία, για παράδειγμα, των χώρων λατρείας».

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα συζητήσουν σήμερα, Τρίτη για την ασφάλεια στην ΕΕ υπό το φως των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται επίσης η ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν και η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης του μπλοκ.

