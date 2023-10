Γάζα: Τα νοσοκομεία πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με τις αεροπορικές επιθέσεις και τον αποκλεισμό Κόσμος 14:07, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί πασχίζουν να βοηθήσουν ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που τραυματίστηκαν στις αεροπορικές επιθέσεις, σε υπερπλήρη νοσοκομεία που βρίσκονται αντιμέτωπα με ελλείψεις φαρμάκων και καυσίμων λόγω του αποκλεισμού