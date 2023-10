Γάζα: Συνεχίζεται μαζικά η εκκένωση από τον βορρά προς τον νότο ενώ έληξε η διορία του Ισραήλ (φωτογραφίες)

Η εντολή-προθεσμία που δόθηκε από το Ισραήλ στους περίπου 1,1 εκατομμύριο κατοίκους στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς τα νότια προκάλεσε τη «μαζική μετακίνηση» πληθυσμού εντός του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπά την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας ενώ η διορία που είχε δοθεί στους άμαχους παλιστίνιους για να ακολουθήσουν έναν «ασφαλή διάδρομο» έληξε σήμερα στις 13.00.

Από το πρωί της Παρασκευής, παρατηρείται μια συνεχής ροή υπερφορτωμένων αυτοκινήτων, φορτηγών και κάρων προς τα νότια, καθώς ολόκληρα «καραβάνια» αμάχων - όσοι έχουν γλιτώσει μέχρι τώρα από τους βομβαρδισμούς - προσπαθούν να φύγουν για να σωθούν από την ισραηλινή χερσαία επίθεση που είναι προ των πυλών.

Εν τω μεταξύ χθές, σε αεροπορική επιδρομή σε κομβόι αμάχων που εγκατέλειπαν τα βόρεια της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 70 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, με την Χαμάς και το Ισραήλ να αλληλοκατηγορούνται για το χτύπημα.

«Η μαζική μετακίνηση από τα βόρεια προς τα νότια συνεχίζεται», ανέφερε η υπηρεσία συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

NEW: People, sheep and birds flee from north of Gaza on animal carts and cars as Israeli military ordered civilians to leave pic.twitter.com/U2ud8a7Fmc