Θέσπιση μέτρησης απόδοσης στους Δήμους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών

Τη θέσπιση δεικτών μέτρησης απόδοσης στους δήμους προς όφελος των πολιτών ανακοίνωσε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη κατά την έναρξη των εργασιών ενημερωτικής διημερίδας που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στη Θεσσαλονίκη για τους νέους δημάρχους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

«Με ένα νομικό οπλοστάσιο, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς, αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας. Για να έχετε όμως πειστικές απαντήσεις στους δημότες σας, πρέπει πρώτα στο εσωτερικό του Δήμου να είστε βέβαιοι ότι πάτε καλά. Γι αυτό το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη μέτρηση του αντικτύπου των προσπαθειών σας μέσα από τους δείκτες μέτρησης» υπογράμμισε η υφυπουργός Εσωτερικών.

«Από τη νέα χρονιά, όπως τόνισε, οι δήμαρχοι που αναλαμβάνουν καθήκοντα μέσα στο γραφείο τους θα πρέπει να βρουν συγκρίσιμα στοιχεία για το πόσο ανακυκλώνει ο δήμος, ή πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι τα δημοτικά τέλη σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Θα υπάρχουν δείκτες απόδοσης, οι οποίοι θεσπίζονται προς όφελος των πολιτών» τόνισε η κ. Χαραλαμπογιάννη.

Ανέφερε ακόμη ότι εντός του 2024 ετοιμάζεται ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, όπου συγκεντρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για τη δομή και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης το οποίο σήμερα είναι διάσπαρτο σε περίπου 200 νόμους και ότι στις αρχές της νέας χρονιάς θα προκηρυχθούν 1.213 νέες προσλήψεις στον τομέα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι το Yπουργείο Εσωτερικών προωθεί την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για το προσωπικό του δημοσίου και των ΟΤΑ και προετοιμάζει έναν νέο κώδικα διοικητικών διαδικασιών, ένα πλήρες ενιαίο κείμενο κανονιστικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές, οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τους τρόπους, με τους οποίους συναλλάσσονται οι πολίτες με ένα σύγχρονο κράτος με έμφαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση.

«Η πενταετία που ξεκινά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε λίγες μέρες είναι εντελώς διαφορετική από τις άλλες, προηγούμενες θητείες και ειδικά από την αμέσως προηγούμενη όταν πειραματισμοί και ιδεοληψίες της κεντρικής εξουσίας οδήγησαν τον θεσμό αυτό σε πρωτοφανή κρίση χωρίς πρακτική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο ψήφισαν οι πολίτες λόγω της απλής αναλογικής. Με μία λέξη τον οδήγησαν σε παραλυσία» υπογράμμισε η υφυπουργός Εσωτερικών.

«Η κυβέρνηση εξέτασε τις παθογένειες του τότε θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ και στη συνέχεια πήρε νομοθετικές πρωτοβουλίες έχοντας ολοκληρώσει έναν ευρύ κύκλο διαβούλευσης και ειλικρινούς εποικοδομητικού διαλόγου με την Αυτοδιοίκηση, πρόσθεσε.

«Ταυτόχρονα όλα αυτά χρόνια πήραμε και εμείς η κυβέρνηση και η διοίκηση πολύτιμα διδάγματα από τη διαχείριση πρωτοφανών κρίσεων, όλα αυτά τα χρόνια που έθεσαν σε δοκιμασία και την Αυτοδιοίκηση, όπως η κλιματική και η ενεργειακή κρίση, αλλά και η πανδημία» επισήμανε.

Στο Yπουργείο Εσωτερικών γνωρίζουμε καλά και θέλουμε να αναδείξουμε τον πρωταρχικό ρόλο των ΟΤΑ στην πορεία του τόπου. Για τη θεσμική θωράκιση του δημοσίου και για τους ΟΤΑ επομένως έχουμε να επιδείξουμε ένα πλούσιο νομοθετικό έργο από το 2019, το οποίο συνεχίζεται την επόμενη τετραετία» επισήμανε.

«Η εικόνα της κάθε κοινότητας, η εικόνα των Δήμων και των Περιφερειών μας συναθροίζει και την εικόνα της χώρας και την πορεία της χώρας. Και όσο καλή, ποιοτική, αναπτυξιακή και να είναι η πολιτική που ασκείται από την κεντρική διοίκηση, αν δεν είναι αντίστοιχα ποιοτική, αναπτυξιακή η λειτουργία των διοικήσεων των Δήμων το αποτέλεσμα της πολιτικής δεν θα είναι αυτό που θέλουμε για τον πολίτη» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης.

Σε κάποια ζητήματα που αφορούν στην αυτοδιοικητική λειτουργία θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερη αυτενέργεια, μεγαλύτερη αυτοτέλεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και παράλληλα να ενισχύσουμε τους πόρους που διατίθενται, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα θέλαμε να εξορθολογίσουμε στρεβλώσεις που αφορούσαν το ανθρώπινο δυναμικό. Σε όλους αυτούς τους τομείς ζητήματα που επηρέαζαν τη λειτουργία των ΟΤΑ επιλύθηκαν ή έχουν μπει στις σωστές ράγες, είπε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης θα είναι δίπλα στους νεοκλεγέντες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με ανοιχτές τις πόρτες. Έχω τη ρητή εντολή από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παρακολουθώ και να ενισχύω τη δρομολόγηση των έργων στις τρεις Περιφέρειες, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε σταθερή συνεργασία προκειμένου να επιτύχουμε τον καλύτερο συντονισμό και τη διάχυση της ανάπτυξης σε όλη την περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

