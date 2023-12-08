Η ισραηλινή τηλεόραση μεταδίδει βίντεο με ημίγυμνους παλαιστίνιους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας

Θύελλα αντιδράσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχει πυροδοτήσει βίντεο που μετέδωσαν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, με δεκάδες παλαιστίνιους αιχμαλώτους που εμφανίζονται μόνο με τα εσώρουχά τους και με δεμένα τα μάτια τους.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο ανταποκριτής της αραβόφωνης υπηρεσίας Al-Araby Al-Jadeed του δικτύου The New Arab, o Ντιά αλ Καχλούτ, τον οποίο αναγνώρισαν στις εικόνες συνάδελφοι και συγγενείς του.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος, με έδρα το Λονδίνο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «ο ισραηλινός στρατός κατοχής συνέλαβε δεκάδες κατοίκους της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του The New Arab» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε δημοσίευμα στην αγγλόφωνη έκδοση του The New Arab, υπογραμμίζεται ότι ο δημοσιογράφος είναι ένας από τους δεκάδες που «συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να γδυθούν». Ακολούθως, υποβλήθηκαν σε σωματικούς ελέγχους και «εξευτελίστηκαν, προτού μεταφερθούν σε άγνωστη τοποθεσία», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Ραμί Άμπντου, πρόεδρος του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μιας ΜΚΟ που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι αναγνώρισε τον δημοσιογράφο, καθώς επίσης και τον διευθυντή ενός σχολείου και έναν υπάλληλο του ΟΗΕ.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που μεταδόθηκαν το απόγευμα από την ισραηλινή τηλεόραση και έκτοτε έγιναν viral στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται άνδρες καθισμένοι οκλαδόν, με σκυμμένα κεφάλια, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους.

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε απόψε ότι στην περιοχή «τρομοκράτες μπαινοβγαίνουν σε τούνελ και σπίτια». «Ερευνούμε και επαληθεύουμε ποιος συνδέεται με τη Χαμάς και ποιος όχι», είπε και συμπλήρωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες ξετρυπώνουν «τρομοκράτες που εξακολουθούν να κρύβονται μέσα σε τούνελ, όπως οι δειλοί».

Σύμφωνα με εκτίμηση ειδικών του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που ανέλυσαν τις εικόνες, το επίμαχο βίντεο φέρεται να τραβήχτηκε στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η ισραηλινή εφημερίδα Maariv είχε μεταδώσει νωρίτερα πως οι αιχμάλωτοι είναι μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν από ισραηλινούς στρατιώτες στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

