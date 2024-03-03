Λογαριασμός
Συνάντηση κορυφής Ιράν-Αλγερίας για την κατάσταση στη Γάζα

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι συναντήθηκε με τον Αλγερινό ομόλογό του Αμπντελματζίντ Τεμπούν

Πρόεδρος Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι συζήτησε σήμερα τις διμερείς σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία, το εμπόριο, αλλά και την κατάσταση στην Γάζα, με τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν, στην διάρκεια μιας μονοήμερης επίσημης επίσκεψης, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Αλγερίας.

Η Αλγερία, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ υποστηρίζει τις θέσεις των Παλαιστινίων και έχει καλέσει αρκετές φορές, για την ανάγκη μιας άμεσης εκεχειρίας στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μεσανατολικό Ιράν Αλγερία
