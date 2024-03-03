Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι συζήτησε σήμερα τις διμερείς σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία, το εμπόριο, αλλά και την κατάσταση στην Γάζα, με τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν, στην διάρκεια μιας μονοήμερης επίσημης επίσκεψης, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Αλγερίας.

Η Αλγερία, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ υποστηρίζει τις θέσεις των Παλαιστινίων και έχει καλέσει αρκετές φορές, για την ανάγκη μιας άμεσης εκεχειρίας στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

