Γαλλία: Οι αγρότες ετοιμάζονται για νέα κινητοποίηση

Σύμφωνα με την αγροτική ένωση FNSEA αναμένεται να προχωρήσουν σε διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων

Γάλλοι αγρότες

Οι Γάλλοι αγρότες είναι ενδεχόμενο να οργανώσουν περισσότερες διαδηλώσεις, αλλά και αποκλεισμούς δρόμων μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις βοήθειας προς τον αγροτικό τομέα, όπως δήλωσε σήμερα ο Αρνό Ρουσό, που ηγείται της μεγαλύτερης αγροτικής ένωσης FNSEA.

Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για αυτά που χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά περιοριστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, για την προστασία του ανταγωνισμού των τιμών από φθηνές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την μείωση της αύξησης του κόστους παραγωγής που μειώνει τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο Ρουσό μίλησε στην τηλεόραση BFM TV κατά την τελευταία ημέρα της Αγροτικής Έκθεσης του Παρισιού και πριν από την συνάντησή του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με άλλους εκπροσώπους αγροτικών ενώσεων, στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων στα μέσα Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία Αγρότες τρακτέρ μπλόκα
