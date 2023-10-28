Γάζα: Πάνω από 7.000 άνθρωποι, εκ των οποίων πάνω από 3.500 παιδιά, έχουν σκοτωθεί

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 7.703 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 3.500 παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Ο προηγούμενος απολογισμός, που ανακοινώθηκε χθες, Παρασκευή, έκανε λόγο για 7.326 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

