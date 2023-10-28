Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν σήμερα σε καραμπόλα αυτοκινήτων στον δρόμο που ενώνει το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο «35 ανθρώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον 18 έχουν απανθρακωθεί», ανέφερε η εφημερίδα Al-Ahram που δημοσιεύει κατάλογο των ονομάτων "τουλάχιστον 53 τραυματιών".

مشهد مأساوي.. تفحم عربيات وضحايا ومصابين بعد تصادم أتوبيس وعدد من السيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي pic.twitter.com/sYL3ZqsOap — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) October 28, 2023

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη εκδοχή της διαδικτυακής Al-Ahram, που επικαλείται το υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, οι νεκροί είναι 32 και οι τραυματίες 63.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται αστυνομικές πηγές και την οποία επικαλείται και το πρακτορείο Reuters, η σύγκρουση προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου σε ένα από τα αυτοκίνητα, στην περιοχή της Μπεχέιρα, περίπου 132 χλμ. βόρεια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας Κάιρο.

حادثه كبيره علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي من حوالي ساعتين، في حوالي 5 او 6 عربيات مولعين

32 حالة وفاة غير الإصابات..

يارب سلم pic.twitter.com/4Ju266y9Dv — عائشة السيد - Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) October 28, 2023

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο όπου οι δρόμοι δεν συντηρούνται επαρκώς και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας γενικά δεν τηρείται.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό εγκάρσια στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας η άσφαλτος του οποίου έχει εν μέρει καεί. Πιο πέρα, τουλάχιστον ένα λεωφορείο και ένα μινιμπάς φαίνεται πως έχουν απανθρακωθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως και πολλά αυτοκίνητα, ορισμένα από τα οποία καίγονται ακόμη.

Τριγύρω αργόσχολοι και ουρές αυτοκινήτων περιμένουν, εν μέσω κραυγών και οχλαγωγίας σε ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Επισήμως, 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα το 2021 στην πιο πολυπληθή χώρα του αραβικού κόσμου, που μετρά 105 εκατομμύρια κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

