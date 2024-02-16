Η διεθνής κοινότητα, με πρώτες τις ΗΠΑ, συνεχίζει και σήμερα να καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να μην εξαπολύσει επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο κ. Νετανιάχου έχει αναγγείλει «σθεναρή» επιχείρηση στη Ράφα, για να δοθεί κατ’ αυτόν η χαριστική βολή στη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πάντως διαβεβαιώνει πως ο στρατός του θα επιτρέψει προηγουμένως στους αμάχους να «φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες», χωρίς να έχει εξηγήσει προς ποια κατεύθυνση.

Κάπου 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια «ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας», έχουν συρρεύσει στην πόλη αυτή και τα περίχωρά της, αφού εκτοπίστηκαν βίαια —πολλοί πάνω από μια φορά— από άλλες περιοχές του θυλάκου, για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Όλος αυτός ο κόσμος είναι στοιβαγμένος σε «λιγότερο από το 20%» της επιφάνειας του θυλάκου, συνοψίζει ο ΟΗΕ.

Η Ράφα εξάλλου είναι η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας μέσω Αιγύπτου, η ποσότητα της οποίας είναι σταγόνα στον ωκεανό αναγκών του πληθυσμού, που πλέον απειλείται από λιμό και επιδημίες, εν μέσω χειμώνα.

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, οι εχθροπραξίες επικεντρώνονται πλέον στο νότιο τμήμα της πολιορκημένης και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας, από τη Χαν Γιούνις —όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσοκομείο Νάσερ, κέντρο υποδοχής χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων— ως τη Ράφα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε σήμερα πως φοβάται για τη ζωή έξι ασθενών στην εντατική και τριών νεογνών στο βρεφοκομείο: δεν έχουν οξυγόνο, αφού οι γεννήτριες σταμάτησαν.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «112 νεκρούς» κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή σε όλο τον θύλακα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους ότι αντιτίθεται στην έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα «χωρίς αξιόπιστο και εφαρμόσιμο σχέδιο το οποίο θα εγγυάται την ασφάλεια και την υποστήριξη των αμάχων στη Ράφα», σύμφωνα τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Φρούδες (;) αμερικανικές ελπίδες για συμφωνία πριν από το Ραμαζάνι

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εκεχειρίας που θα επέτρεπε νέες απελευθερώσεις ομήρων της Χαμάς και παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ συνεχίζονται σήμερα, για τελευταία ημέρα με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να «εργαστεί ακούραστα» για τους ομήρους, για να εγγυηθεί την απελευθέρωση όλων τους «το συντομότερο δυνατόν».

Μετά τη συζήτησή του με τον κ. Μπάιντεν, ο Νετανιάχου απέρριψε χθες οποιαδήποτε διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εκτός του πλαισίου απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, υποστηρίζοντας πως κάθε τέτοια πρωτοβουλία θα «προσέφερε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», προφανώς αντιδρώντας σε δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post.

«Οποιαδήποτε τέτοια αναγνώριση, μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, θα προσέφερε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία άνευ προηγουμένου και θα εμπόδιζε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης», τόνισε στα εβραϊκά ο κ. Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, και αραβικές χώρες προσκείμενες στην Ουάσιγκτον καταρτίζουν πλήρες σχέδιο προκειμένου να υπάρξει διαρκής ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους αφού τελειώσει ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς.

Το σχέδιο αναφέρεται σε κατάπαυση του πυρός «προβλεπόμενης διάρκειας τουλάχιστον έξι εβδομάδων», απελευθέρωση ομήρων και χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης, προοπτική που απορρίπτει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε αμερικανούς και άραβες αξιωματούχους που κατ’ αυτή ευελπιστούν πως θα συναφθεί συμφωνία πριν από τη 10η Μαρτίου, την ημέρα που ξεκινά το ραμαζάνι. Το σχέδιο ενδέχεται να συζητηθεί στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, που ξεκινά σήμερα.

Κατά ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου. Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε την απελευθέρωση 105 και πλέον εξ αυτών και σε αντάλλαγμα 240 παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές. Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

30.000 νεκροί μέχρι σήμερα στον πόλεμο

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς και θα απελευθερώσει «όλους» τους ομήρους, διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα τουλάχιστον 28.663 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ανάμεσα στα θύματα είναι δεκάδες δημοσιογράφοι.

Οι 72 από τους 99 δημοσιογράφους κι εργαζομένους σε μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν σε όλον τον κόσμο το 2023 χάθηκαν κατά τη διάρκεια «ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα», τόνισε χθες, δίνοντας στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της, η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ).

Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους ετήσιους απολογισμούς που έχει ανακοινώσει ποτέ η μη κυβερνητική οργάνωση τα τελευταία σαράντα χρόνια που τηρεί συστηματικά στατιστικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.