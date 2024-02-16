Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέμεινε απευθυνόμενος χθες Πέμπτη στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους ότι αντιτίθεται στην έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα εναντίον της Χαμάς χωρίς εγγυήσεις για την ασφάλεια των αμάχων, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος «επανέλαβε την άποψή του ότι δεν πρέπει να προχωρήσει στρατιωτική επιχείρηση χωρίς αξιόπιστο και εφαρμόσιμο σχέδιο το οποίο θα εγγυάται την ασφάλεια και την υποστήριξη των αμάχων στη Ράφα», τονίζεται στο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

