Εκατομμύρια γαϊδουράκι σε πολλές χώρες του κόσμου σφαγιάζονται κάθε χρόνο προκειμένου να παρασκευαστεί ένα παραδοσιακό κινεζικό φάρμακο με βάση μια ζελατίνη που ονομάζεται ejiao, η οποία θεωρείται πως έχει ιδιότητες που ενισχύουν την υγεία και διατηρούν τη νεότητα.

Όπως αναφέρει το BBC, στην Αφρική -αλλά και σε άλλες χώρες- οι κλοπές γαϊδάρων έχουν γίνει καθημερινότητα.

Το Donkey Sanctuary, το οποίο έχει αγωνιστεί κατά του εμπορίου των ζώων από το 2017, υπολογίζει ότι παγκοσμίως τουλάχιστον 5,9 εκατομμύρια γαϊδούρια σφάζονται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα η φιλανθρωπική οργάνωση τονίζει ότι η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται.

«Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια ακριβή εικόνα για το πόσα ακριβώς γαϊδούρια σκοτώνονται για να τροφοδοτήσουν τη βιομηχανία Ejiao» αναφέρει εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το BBC, η εξαγωγή δερμάτων γαϊδάρου είναι νόμιμη σε ορισμένες χώρες και παράνομη σε άλλες. Αλλά η υψηλή ζήτηση και οι υψηλές τιμές για τα δέρματα τροφοδοτούν την κλοπή γαϊδάρων και το Donkey Sanctuary λέει ότι ανακάλυψε ζώα να μετακινούνται πέρα ​​από τα διεθνή σύνορα για να φτάσουν σε τοποθεσίες όπου το εμπόριο είναι νόμιμο.

Ωστόσο, σύντομα θα υπάρξει μια καμπή καθώς η κυβέρνηση κάθε αφρικανικού κράτους και η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι έτοιμες να απαγορεύσουν τη σφαγή και την εξαγωγή γαϊδάρων ως απάντηση στη συρρίκνωση του πληθυσμού των γαϊδάρων τους.

Ο Solomon Onyango, ο οποίος εργάζεται για το Donkey Sanctuary και εδρεύει στο Ναϊρόμπι, λέει: «Μεταξύ 2016 και 2019, υπολογίζουμε ότι περίπου τα μισά γαϊδούρια της Κένυας σφαγιάστηκαν για εμπόριο δέρματος».

Όπως επισημαίνει το BBC, τα γαϊδουράκια είναι τα ζώα που μεταφέρουν ανθρώπους, αγαθά, νερό και τρόφιμα - η ραχοκοκαλιά των φτωχών, αγροτικών κοινοτήτων. Έτσι, η κλίμακα και η ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου δέρματος έχει θορυβήσει τους ακτιβιστές και τους ειδικούς και έχει ωθήσει πολλούς ανθρώπους στην Κένυα να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις κατά του εμπορίου του δέρματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.