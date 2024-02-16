Διπλή νίκη του Εργατικού Κόμματος σε αναπληρωματικές εκλογές στη Βρετανία

Το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας κατέφερε διπλή ήττα στους Συντηρητικούς σε δύο αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, ένα νέο, σκληρό πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ εν μέσω προεκλογικής χρονιάς.

Το μεγάλο φαβορί για να γίνει πρωθυπουργός μετά τις φετινές βουλευτικές εκλογές, ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό αποτέλεσμα», που «δείχνει ότι οι άνθρωποι θέλουν την αλλαγή και είναι έτοιμοι να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στους Εργατικούς».

«Οι Τόρις απέτυχαν. Η ύφεση του Ρίσι το αποδεικνύει. Γι’ αυτό έχουμε δει τόσους πολλούς πρώην συντηρητικούς ψηφοφόρους να αλλάζουν την ψήφο τους», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019 οι Συντηρητικοί έχουν χάσει συνολικά 10 αναπληρωματικές εκλογές, το χειρότερο αποτέλεσμα για οποιαδήποτε βρετανική κυβέρνηση από τη δεκαετία του 1960.

Οι ψηφοφόροι είχαν κληθεί στις κάλπες σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Στο Γουέλινγκμπόροου (στην κεντρική Αγγλία) ο βουλευτής Πίτερ Μπόουν έχασε την έδρα του αφού εκδιώχθηκε από το κοινοβούλιο για εκφοβισμό και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στην περιφέρεια Κίνγκσγουντ (νοτιοδυτικά) ο βουλευτής Κρις Σκίντμορ παραιτήθηκε για να διαμαρτυρηθεί για την παροχή από την κυβέρνηση αδειών για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Στην πρώτη περιφέρεια η Εργατική Τζεν Κίτσεν κέρδισε με 45,8% των ψήφων, ενώ στη δεύτερη ο Ντέμιεν Ίγκαν κέρδισε με 44,9%.

Αν και ο Σούνακ έχει δεσμευθεί να φέρει και πάλι την οικονομική ανάπτυξη στη Βρετανία, η χώρα εισήλθε σε ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του περσινού έτους, με τα υψηλά επιτόκια και τον πληθωρισμό να ασκούν πίεση στα νοικοκυριά και τις εταιρείες.

Ο αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος Τζέιμς Ντάλι υπογράμμισε ότι, παρά το «απογοητευτικό» αποτέλεσμα, ο Στάρμερ δεν προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό μεταξύ των Βρετανών, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι συντηρητικοί ψηφοφόροι στρέφονται στους Εργατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.