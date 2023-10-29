Γάζα: Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 8.000 σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε γνωστό τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ξεπέρασαν πλέον τους 8.000.

«Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης ξεπερνά τους 8.000, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά», ενημέρωσε το υπουργείο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων, που είχε δημοσιοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, έκανε λόγο για 7.703 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

