Παρά την κλιμάκωση στη Γάζα, συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, που έχουν ως στόχο την αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίστηκαν και σήμερα Σάββατο, παρά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Οι διαπραγματεύσεις δεν κατέρρευσαν αλλά συνεχίζονται «με πιο αργό ρυθμό» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε η πηγή αυτή η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι συνομιλίες είναι «ευαίσθητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

