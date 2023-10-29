Πόλεμος στο Σουδάν: Πάνω από 100 νεκροί εξαιτίας επιδημιών χολέρας και δάγκειου πυρετού

Σχεδόν 4.400 κρούσματα χολέρας και δάγκειου πυρετού έχουν καταγραφτεί στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από έξι μήνες, εκ των οποίων πάνω από εκατό θανατηφόρα, από τον Αύγουστο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας.

Στο Χαρτούμ, όπου παραμένουν εκατομμύρια άνθρωποι, και στις πολιτείες Αλ Τζαζίρα, νότια της πρωτεύουσας, και Γκανταρέφ, που γειτονεύει με την Αιθιοπία προς νότο –πρόκειται για δυο περιοχές όπου συνωστίζονται εσωτερικά εκτοπισμένοι του πολέμου–, το υπουργείο Υγείας κατέγραψε «1.049 κρούσματα χολέρας, συμπεριλαμβανομένων 73 θανάτων».

Σε ό,τι αφορά την επιδημία του δάγκειου πυρετού, που πλήττει εννέα πολιτείες αλλά όχι το Χαρτούμ, έχουν καταγραφεί «3.316 μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 49 θανάτων», πρόσθεσε. Έκανε λόγο για «2.152 ασθενείς και 33 νεκρούς στην Γκανταρέφ», την ώρα που τα νοσοκομεία στις περιοχές όπου διεξάγονται εχθροπραξίες έχουν πρακτικά τεθεί εκτός λειτουργίας.

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ κάνει λόγο για επιδημία ιλαράς και κρούσματα ευλογιάς και πολιομυελίτιδας.

Έπειτα από έξι και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γίνεται λόγος από τα Ηνωμένα Έθνη για πάνω από 9.000 νεκρούς –ο αριθμός αυτός είναι το δίχως άλλο πολύ υποτιμημένος– και σχεδόν έξι εκατομμύρια βίαια εκτοπισμένους και πρόσφυγες, την ώρα που βασικές υποδομές έχουν πια διαλυθεί. Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα μέρη ξανάρχισαν την Πέμπτη.

Οι δυο στρατηγοί έστειλαν αντιπροσώπους στην Τζέντα (Σαουδική Αραβία) για επαφές με αμερικανούς και σαουδάραβες μεσολαβητές.

Ωστόσο κάθε συμφωνία που κλείστηκε ανάμεσα στα μέρη από τον Απρίλιο κατέρρευσε, δεν έφερε παρά καταπαύσεις του πυρός διάρκειας μερικών ωρών.

Οι συνομιλίες ξανάρχισαν με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είχε γενικά πολλά ερείσματα στο Σουδάν τα χρόνια που ασκούσε τη εξουσία ο δικτάτορας Όμαρ ελ Μπασίρ, ο οποίος ανατράπηκε το 2019.

Την τρίτη ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε την 9η Οκτωβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών του στρατιωτικού καθεστώτος του στρατηγού Μπουρχάν ανακοίνωσε πως «αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις» της αφρικανικής χώρας με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές εργάζονται προκειμένου να «ανοίξουν ξανά οι πρεσβείες τους στο εγγύς μέλλον».

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση τη Χαμάς· η Σαουδική Αραβία φέρεται να μην έχει καθόλου καλές σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καθώς θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στο εμιράτο του Κατάρ, αντίπαλο του Ριάντ στην περιοχή του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

