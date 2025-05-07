Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως άλλοι τρεις από τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απαγωγή τους κατά τη διάρκεια εφόδου της Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, είναι νεκροί, κατά συνέπεια απομένουν 21 οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στη ζωή.

Σύμφωνα με απολογισμό του ισραηλινού στρατού, από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 58 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί. Η Χαμάς έχει επίσης στα χέρια της το πτώμα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα, το 2014.

«Από αυτούς τους 59 ανθρώπους, τώρα είναι ζωντανοί 21, (άλλοι) τρεις είναι νεκροί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να προσπαθήσουμε να σώσουμε όσους περισσότερους ομήρους είναι δυνατό», συνέχισε. «Είναι φρικτή αυτή η κατάσταση».

Ο Ρεπουμπλικάνος αναμένεται από τη 13η ως τη 16η Μαΐου να επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε χθες πως σύντομα, θα γίνει «πολύ σπουδαία ανακοίνωση» για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει καμιά λεπτομέρεια για τη φύση της.

Τη Δευτέρα, οι αρχές του Ισραήλ ανήγγειλαν πως επίκειται νέα ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, με σκοπό αυτή τη φορά την «κατάκτηση» όλης της Λωρίδας της Γάζας και τον μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού της εντός του θυλάκου. Οι στρατολογικές αρχές έστειλαν προσκλητήρια να παρουσιαστούν χιλιάδες έφεδροι. Πάντως αξιωματούχος έκανε λόγο για «παράθυρο» διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωση ομήρων ως το τέλος της περιοδείας του αμερικανού προέδρου Τραμπ στην περιοχή — με βάση όσα είναι επισήμως γνωστά, ο μεγιστάνας δεν σκοπεύει να επισκεφτεί το Ισραήλ.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.615 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

