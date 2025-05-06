Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα κάνει μια «πολύ, πολύ μεγάλη ανακοίνωση» πριν αναχωρήσει για την περιοδεία του στις αραβικές χώρες την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα αφορά.

«Πιστεύω ότι πριν από αυτό (σ.σ. το ταξίδι) θα έχουμε μια πολύ, πολύ μεγάλη ανακοίνωση να κάνουμε. Δεν θα σας πω τι αφορά. Και είναι πολύ θετική», είπε ο Τραμπ, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Η ανακοίνωση, που ενδέχεται να γίνει την Πέμπτη, την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, δεν θα αφορά κατ’ ανάγκη το εμπόριο, πρόσθεσε.

Πάντως, τη δήλωση Τραμπ ακολούθησε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλά νέα». Παράλληλα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι το Γραφείο Παλαιστινιακών Υποθέσεων θα συγχωνευθεί με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ.

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ 13-16 Μαΐου.

Για το θέμα των δασμών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Κίνα θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για να ανακληθούν οι δασμοί, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «την κατάλληλη στιγμή».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ενδέχεται να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό (USMCA). Σχολιάζοντας τις εμπορικές συμφωνίες που επιδιώκουν να συνάψουν οι ΗΠΑ, είπε: «Δεν είμαστε χαοτικοί, είμαστε ευέλικτοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

