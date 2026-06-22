Η οπτική ενός αμυντικού: Πώς σταματάς τους κορυφαίους σκόρερ του Μουντιάλ

Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται πάντα ακόμη πιο ξεχωριστό όταν τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου πρωταγωνιστούν και την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις από τους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου έκαναν αισθητή την παρουσία τους με εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν σαν ο ένας να παρακινούσε τον άλλον με τις εμφανίσεις του.

Ο Κίλαν Εμπαπέ (Kylian Mbappé) της Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε τον χορό πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Σενεγάλης. Λίγες ώρες αργότερα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Erling Haaland) της Μάντσεστερ Σίτι μιμήθηκε το κατόρθωμα, σκοράροντας δύο φορές στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi). Ο επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι απέδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του σημειώνοντας χατ-τρικ στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Τέλος, ο Χάρι Κέιν (Harry Kane) της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Αγγλίας με 4-2 απέναντι στην Κροατία.

Μήπως αυτό θα είναι το τουρνουά των μεγάλων σέντερ φορ; Και αν βρεθείς απέναντί τους, πώς σχεδιάζεις να τους σταματήσεις; Τέσσερις εντελώς διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά εξίσου αποτελεσματικοί.

Ο πρώην αμυντικός της Έβερτον και της Εθνικής ομάδας της Ουαλίας, Άσλεϊ Γουίλιαμς (Ashley Williams), εξήγησε στο BBC Sport πώς θα μπορούσε κανείς να τους αντιμετωπίσει.

Για τον Μέσι: Οδήγησέ τον σε «άνετες» περιοχές

Ο Μέσι είναι 39 ετών, αλλά η εμφάνισή του απέναντι στην Αλγερία δεν το μαρτυρά. Το χατ-τρικ του τον έφερε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε (Miroslav Klose) με 16 γκολ, ενώ ο Εμπαπέ βρίσκεται μόλις δύο γκολ πίσω. Πώς τον σταματάς όταν βρίσκεται σε τέτοια φόρμα;

«Είναι περισσότερο ομαδική προσπάθεια», είπε ο Γουίλιαμς. «Ως αμυντικός πάντα ήλπιζες και σε λίγη τύχη. Πρέπει να καλύψεις κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Μερικές φορές να τον πιέσεις στενά, άλλες να οπισθοχωρήσεις και να αφήσεις τους μέσους να τον μαρκάρουν. Προσπαθείς, με τη στάση του σώματος, τις αποστάσεις και τις γωνίες προσέγγισης, να τον οδηγήσεις σε περιοχές όπου αισθάνεται άνετα. Με παίκτες σαν τον Μέσι πρέπει να διαλέξεις το μικρότερο κακό. Θα προτιμούσες να σουτάρει κάποιος άλλος παρά εκείνος.»

Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι ακόμη και το να τον αναγκάσεις να χρησιμοποιήσει το «αδύναμο» πόδι του δεν αποτελεί εγγύηση: «Έχει τον έλεγχο της μπάλας όπου κι αν τον στείλεις. Το χαμηλό κέντρο βάρους, η ισορροπία και η πρώτη επαφή του είναι εξαιρετικά. Μπορεί να χειριστεί την μπάλα και να σε φέρει σε θέση που δεν θέλεις.»

Για τον Εμπαπέ: Μένεις συνεχώς σε εγρήγορση

Ο Γουίλιαμς έχει προσωπική εμπειρία απέναντι στον Εμπαπέ. Τον Νοέμβριο του 2017, όταν ο Γάλλος ήταν μόλις 18 ετών, τον αντιμετώπισε σε φιλικό αγώνα στο Παρίσι. Ο Εμπαπέ δεν σκόραρε, αλλά έδωσε την ασίστ στον όλιβερ Ζιρού (Olivier Giroud) για το τελικό 2-0.

«Ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος», θυμάται. «Ο Εμπαπέ είναι πιο άμεσος από τον Μέσι. Όταν ντριμπλάρει, το κάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο τρόπος που μεταφέρει την μπάλα εκεί που θέλει, με αλλαγές κατεύθυνσης και εκρηκτικότητα, είναι πολύ πιο έντονος. Όταν αντιμετωπίζεις έναν παίκτη που κινείται συνεχώς με μεγάλη ταχύτητα, αναγκάζεσαι κι εσύ να αμύνεσαι στον ίδιο ρυθμό. Ο Μέσι σε επιβραδύνει και μετά επιταχύνει. Ο Εμπαπέ σε κρατά διαρκώς σε επιφυλακή. Αν έπρεπε να διαλέξω, ίσως να προτιμούσα να παίξω απέναντι στον Εμπαπέ, γιατί παραμένεις συγκεντρωμένος πάνω του.»

Ωστόσο, η Γαλλία διαθέτει κι άλλους παίκτες παγκόσμιας κλάσης. «Αν επικεντρωθείς αποκλειστικά στον Εμπαπέ, οι υπόλοιποι θα σε τιμωρήσουν. Ως ομάδα πρέπει να λειτουργείτε όλοι με το ίδιο πλάνο.»

Για τον Χάαλαντ: Πρέπει να κόψεις τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας

Ο Χάαλαντ έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο στα 25 του χρόνια και δείχνει αποφασισμένος να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο. «Είναι το αντίθετο του Μέσι και του Εμπαπέ», λέει ο Γουίλιαμς. «Θα σε νικήσει χωρίς καν να έχει την μπάλα στα πόδια του, κι αυτό τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο. Θέλεις να ανεβάσεις την αμυντική σου γραμμή για να βοηθήσεις τους μέσους σου. Όμως μόλις αφήσεις χώρο πίσω από την άμυνα, θα τον εκμεταλλευτεί αμέσως.»

Κατά τον Γουίλιαμς, το κλειδί είναι να σταματήσεις την τροφοδότηση: «Πρέπει πρώτα απ’ όλα να κόψεις τις κάθετες μπαλιές προς αυτόν. Αν περιορίσεις την παροχή της μπάλας και κρατήσεις σωστές αποστάσεις μεταξύ άμυνας και κέντρου, έχεις κάποιες πιθανότητες. Δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα, θα περάσει τέσσερις αντιπάλους και θα σκοράρει μόνος του. Ζει από τις πάσες που δέχεται.»

Με 57 γκολ σε μόλις 51 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, θεωρείται ίσως ο πιο «φονικός» εκτελεστής. «Αν βρει ευκαιρία, κατά πάσα πιθανότητα θα σκοράρει.» Σε προσωπική μονομαχία; «Κοντά στην περιοχή πρέπει να τον πιέζεις στενά και να τον οδηγείς στο δεξί του πόδι. Και μετά χρειάζεται δύναμη. Όχι εξυπνάδες. Απομάκρυνε την μπάλα και κέρδισε χρόνο.»

Για τον Κέιν: Ίσως είναι ο καλύτερος εκτελεστής απ’ όλους

Ο Κέιν δεν είναι άγνωστος στον Γουίλιαμς. Ο αρχηγός της Αγγλίας είχε πετύχει πέντε γκολ απέναντι στις ομάδες του, τη Σουόνσι και την Έβερτον, πριν από περίπου δέκα χρόνια. «Τότε ήταν πιο γρήγορος και πιο κινητικός. Έτρεχε συχνότερα στην πλάτη της άμυνας. Τώρα δεν θα σε περάσει εύκολα με ντρίμπλα, οπότε πρέπει να τον πλησιάσεις και να μην του επιτρέψεις να σουτάρει. Η εκτέλεσή του είναι ίσως η καλύτερη από όλους αυτούς τους παίκτες.»

Ο Κέιν συνηθίζει να γυρίζει βαθιά στο γήπεδο για να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. «Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει. Απέναντι στην Κροατία κατέβαινε συχνά στον χώρο του κέντρου για να αξιοποιήσει την ποιότητα στις πάσες του. Εγώ θα έμενα στην αμυντική γραμμή και θα επικοινωνούσα με τους μέσους. Όταν έφτανε σε συγκεκριμένο σημείο, θα ήταν δική τους δουλειά να τον μαρκάρουν, ενώ εγώ θα κάλυπτα τον χώρο πίσω τους.»

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος ο Κέιν, αλλά οι παίκτες που εκμεταλλεύονται τους χώρους που δημιουργεί: «Οι παίκτες που κάνουν κινήσεις στην πλάτη της άμυνας θα ήταν η προτεραιότητά μου. Αυτό που δεν μπορείς να επιτρέψεις είναι να δημιουργηθούν κενά στην αμυντική γραμμή. Από την πλευρά της Αγγλίας, θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό τους όπλο.»

Πηγή: skai.gr

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