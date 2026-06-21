Φοβερός Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι αύριο παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του «χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου», καθώς ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι αύριο Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Το ότι επεμβαίνει σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα άλλης χώρας είναι κλασικός «τραμπισμός», ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις πολιτικές επιλογές του Στάρμερ αποτυχημένες...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.