Έρχεται η επανάσταση των ανθρωποειδών: Η Nvidia «εκπαιδεύει» ρομπότ να δουλεύουν με ασφάλεια δίπλα σε ανθρώπους

Η Nvidia καταβάλλει προσπάθειες για να καταστήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ασφαλέστερα όταν βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου προτού να μπορέσει κανείς να τους εμπιστευτεί για να συνεργάζονται στενά με τους ανθρώπους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Nvidia προσφέρει πλέον λογισμικό και ημιαγωγούς που φιλοδοξούν να επιτρέψουν στα ανθρωποειδή ρομπότ να ενταχθούν στους χώρους εργασίας και να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με τους ανθρώπους - ακόμη και μέσω φυσικής επαφής, όταν αυτό απαιτείται. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα, το λογισμικό Halos της Nvidia, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για αυτόνομα οχήματα, θα αποτελέσει τη βάση των υπολογιστικών συστημάτων που θα προσφέρουν στα ρομπότ πολύ πιο εξελιγμένη αντίληψη του περιβάλλοντός τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα ανθρωποειδή θα μπορούν να κατανοούν καλύτερα τι συμβαίνει γύρω τους και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η Nvidia και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών ρομποτικής, θεωρώντας ότι πρόκειται για την επόμενη μεγάλη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, τα ρομπότ αναμένεται να εξελιχθούν σε μια αγορά που θα αριθμεί δισεκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα και τη βιομηχανία.

Ωστόσο, η βιομηχανία της ρομποτικής εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Τα σημερινά συστήματα ασφαλείας υποχρεώνουν τα ρομπότ να σταματούν ή να μειώνουν την ταχύτητά τους όταν υπάρχει πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με άνθρωπο, γεγονός που περιορίζει την παραγωγικότητά τους.

«Αν σκεφτεί κανείς την ασφάλεια στην περίπτωση ενός παραδοσιακού βιομηχανικού ρομπότ, η λογική είναι ότι είτε πρέπει να βρίσκεται μέσα σε προστατευτικό κλωβό είτε να διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν εμπόδια και το αναγκάζουν να σταματά», δήλωσε ο Amit Goel, ανώτερο στέλεχος διαχείρισης προϊόντων της Nvidia. «Όμως αυτό δεν αρκεί για ένα ανθρωποειδές ρομπότ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι μηχανές που προορίζονται να συνεργάζονται στενά με ανθρώπους απαιτούν πολύ πιο προηγμένα συστήματα αντίληψης και ασφάλειας.

Η Nvidia θα παρέχει τεχνολογία για ρομπότ όπως το Digit της Agility Robotics, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις με βάση την ανάλυση του περιβάλλοντός τους και των συνθηκών που επικρατούν γύρω τους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη απαιτεί εξειδικευμένο υλικό που να υποστηρίζει αυξημένη επίγνωση ασφάλειας, όπως αναφέρει η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Nvidia προσφέρει το Halos ως ένα είδος λειτουργικού συστήματος που «τρέχει» πάνω στο hardware IGX Thor, αποτελώντας τη βάση για πιο προηγμένα και ασφαλή ρομποτικά συστήματα.

Τα ρομπότ αυτά θα μπορούν να συνδέονται και με εξωτερικούς αισθητήρες για να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου γύρω τους. Για παράδειγμα, ένα αυτόνομο περονοφόρο σε μια αποθήκη θα μπορεί να «τραβάει» δεδομένα από κάμερες του χώρου και να βλέπει τι υπάρχει ακόμη και πίσω από μια γωνία. Έτσι θα αποφασίζει αν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια ταχύτητα ή αν πρέπει να κόψει για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση.

Η Nvidia, η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, αντλεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε data centers για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, συχνά προσφέροντας μέρος της τεχνολογίας της δωρεάν, με στόχο να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε νέες εφαρμογές και βιομηχανίες.

Σε μια ακόμη κίνηση για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της ρομποτικής, η Nvidia δημιούργησε ένα εργαστήριο όπου κατασκευαστές ρομπότ και πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν δοκιμές ασφάλειας πριν απευθυνθούν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι μηχανικοί της εταιρείας θα αναλαμβάνουν προελέγχους και θα προτείνουν, όπου χρειάζεται, τεχνικές βελτιώσεις και διορθώσεις στον σχεδιασμό των συστημάτων.

Τα ρομπότ έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τα αυτόνομα οχήματα, τα οποία συνήθως απλώς χρειάζεται να αποφεύγουν να χτυπήσουν ανθρώπους ή αντικείμενα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ όμως πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτο και να μπορεί να προσαρμόζεται σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως εξήγησε ο Pras Velagapudi της Agility Robotics. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ της σε πραγματικές εγκαταστάσεις πελατών, όπως σε εργοστάσια της Toyota στον Καναδά, δείχνοντας ότι η τεχνολογία αρχίζει να περνά από τη θεωρία στην πράξη.

«Ο σχεδιασμός της ασφάλειας πρέπει να είναι πολύ πιο προχωρημένος, γιατί το ρομπότ πρέπει να μπορεί να “καταλαβαίνει” με βάση ό,τι βλέπει στο περιβάλλον του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αγγίξει, να μετακινήσει ή να ασκήσει δύναμη πάνω του», ανέφερε ο Velagapudi. Όπως εξήγησε, δεν μπορεί το πρόβλημα να λυθεί απλώς κάνοντας το ρομπότ αδύναμο. Αν είναι τόσο “αδύναμο” ώστε να μην μπορεί να προκαλέσει ζημιά, τότε δεν θα μπορεί ούτε να κάνει ουσιαστική εργασία. Με άλλα λόγια, τα ρομπότ πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά για να είναι χρήσιμα, αλλά και αρκετά «έξυπνα» για να λειτουργούν με ασφάλεια γύρω από ανθρώπους.

Παρότι οι μηχανικοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, η προοπτική είναι τόσο μεγάλη που ο κλάδος μπορεί να προχωρήσει σταδιακά, μαθαίνοντας βήμα-βήμα.

Σύμφωνα με τον Velagapudi, τα ρομπότ που θα φροντίζουν ανθρώπους μέσα στα σπίτια θα έρθουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρώτα θα προηγηθεί η εξέλιξη και η καθιέρωση ρομπότ σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, πάνω στα οποία θα «χτιστεί» η επόμενη γενιά εφαρμογών.

«Ξεκινάμε από τις αποθήκες και τα κέντρα logistics, που είναι από τα πιο οργανωμένα περιβάλλοντα, αλλά ήδη αποτελούν μια τεράστια αγορά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε και πρόσθεσε: «Από εκεί μπορούμε να επεκταθούμε στο λιανεμπόριο, στην υγεία, ακόμη και στις οικοδομές. Κάθε ένα από αυτά τα πεδία είναι λίγο πιο σύνθετο από το προηγούμενο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μια τεράστια βιομηχανία που μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό ρομπότ».

Πηγή: skai.gr

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