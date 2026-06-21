Ένταση και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα επικράτησαν στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Δώνη στο «Atlanta Stadium», λίγη ώρα μετά το βαρύ 4-0 της Σαουδικής Αραβίας από την Ισπανία. Ο Έλληνας τεχνικός δέχθηκε σκληρή κριτική από τους Σαουδάραβες δημοσιογράφους για το αμυντικό του πλάνο, με αποτέλεσμα η συζήτηση να ξεφύγει, όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να αλλάξει σχηματισμό:

«Πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας;» απάντησε εμφανώς ενοχλημένος.

Ο Δώνης υπερασπίστηκε τις επιλογές του, εξηγώντας πως η «Φούρια Ρόχα» καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο λόγω της ποιότητάς της και της κακής αμυντικής αντίδρασης της ομάδας του. Τόνισε ότι το χαμηλό μπλοκ και η πεντάδα στην άμυνα ήταν επιλογή ανάγκης απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια ένταση και ταχύτητα, ενώ στάθηκε στα λάθη συγκέντρωσης που οδήγησαν στα γρήγορα γκολ.

Παράλληλα, ζήτησε «δίκαιη κριτική» και απέφυγε να μπει σε συζήτηση για παίκτες που δεν ξεκίνησαν βασικοί, όπως ο Κάνο:

«Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις» είπε κοφτά.

Για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Δώνης επανέλαβε πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που «διασπά ισορροπίες», ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τον κρίσιμο αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι, τονίζοντας ότι η ομάδα του «θα επιστρέψει στο επίπεδο που αναμένεται».



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