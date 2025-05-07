Ο Σι συγχαίρει τον Μερτς για την εκλογή του ως καγκελάριου της Γερμανίας

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συνεχάρη τον Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη για την εκλογή του ως καγκελάριου από το γερμανικό κοινοβούλιο, μετέδωσαν την Τετάρτη τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι δήλωσε ότι, «ως δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και χώρες με παγκόσμια επιρροή, η Κίνα και η Γερμανία θα πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να προωθήσουν από κοινού την οικονομική παγκοσμιοποίηση», προσθέτει η έκθεση.

Πηγή: skai.gr

