Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελαιώνα Θηβών

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελαιώνας του δήμου Θηβαίων στη Βοιωτία, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συνδράμει τις πυροσβεστικές δυνάμεις με υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και σε άλλα δύο μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους και οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

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