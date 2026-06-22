Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το Qatargate, εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου να συνδέουν την εμπλοκή του με ένα οικονομικό όφελος που αγγίζει τις 73.000 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως επιταχύνθηκε από τη στάση του πρώην επιτρόπου, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου έναν χρόνο. Η μη εμφάνισή του στη διαδικασία λειτούργησε επιβαρυντικά για την πορεία της έρευνας, οδηγώντας τελικά τους δικαστές στην απόφαση να εκδώσουν το ένταλμα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του Έλληνα πολιτικού με τη ΜΚΟ Fight Impunity (Ένωση κατά της Ατιμωρησίας) που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο του Qatargate. Μετά τη θητεία του στην Κομισιόν, ο κ. Αβραμόπουλος παρείχε υπηρεσίες στον συγκεκριμένο οργανισμό λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό αυτών των αμοιβών αποτελεί, κατά τις αρχές, τη βάση του οικονομικού όφελους που ελέγχεται ως ύποπτο.

Από την πλευρά του πρώην επιτρόπου, οι συνεργάτες του τηρούν αμυντική στάση και ξεκαθαρίζουν ότι για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ υπήρξε επίσημη αλληλογραφία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Κομισιόν, η οποία είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι η συνεργασία αυτή είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Οι εξελίξεις τρέχουν και περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αναμένονται εντός της ημέρας.

Τι είναι το Qatargate

Το σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωστό και ως Qatargate, αποτελεί μια έρευνα για χρηματισμό και άσκηση επιρροής που αφορά αρκετούς ευρωβουλευτές και συνεργάτες τους. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι δέχονταν μετρητά και δώρα από το Κατάρ και το Μαρόκο με αντάλλαγμα την προώθηση των συμφερόντων αυτών των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 9 Δεκεμβρίου 2022, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε ακίνητα στις Βρυξέλλες, κατασχέσεις μετρητών που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ και συλλήψεις υπόπτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και τότε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, καθώς και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος εργαζόταν ως κοινοβουλευτικός βοηθός. Επίσης, συνελήφθησαν ο Αντόνιο Παντσέρι, επικεφαλής ΜΚΟ και πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, και ο Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα, επίσης επικεφαλής ΜΚΟ.

Η κυρία Καϊλή αρνήθηκε τις κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο σύντροφός της παραδέχθηκε τον ρόλο του στην υπόθεση. Ο Παντσέρι προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό, συμφωνώντας να δώσει πληροφορίες στην αστυνομία με αντάλλαγμα μειωμένη ποινή, ενώ ο Φίγκα-Ταλαμάνκα αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Τον Φεβρουάριο του 2023 συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν οι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Αντρέα Κοτσολίνο, οι οποίοι δηλώνουν αθώοι. Στις αρχές του 2025, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και στην πρώην Βελγίδα ευρωβουλευτή Μαρί Αρένα, η οποία επίσης τις αρνείται.

Οι ρίζες της έρευνας χρονολογούνται από την άνοιξη του 2022, όταν οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν επιχείρηση παρακολούθησης του Παντσέρι, μετά από πληροφορίες άλλης ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών ότι δεχόταν δωροδοκίες από το Μαρόκο. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην ομοσπονδιακή εισαγγελία, η οποία άνοιξε αστυνομική έρευνα τον Ιούλιο του 2022. Από τις πρώτες συλλήψεις του Δεκεμβρίου 2022, η δικαστική διαδικασία αντιμετώπισε καθυστερήσεις και εμπόδια. Τον Ιούνιο του 2023, ο επικεφαλής ανακριτής Μισέλ Κλεζ παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, ενώ οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν δικαστική επανεξέταση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας.

Το Εφετείο εξέτασε τα επιχειρήματα τον Δεκέμβριο του 2025 και απεφάνθη τον Φεβρουάριο του 2026 ότι η έρευνα δεν έφερε σημαντικά ελαττώματα, επιτρέποντας στη δίωξη να προχωρήσει. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, δεν είχε οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη δίκη.

Αμέσως μετά τις πρώτες συλλήψεις, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε ότι το κοινοβούλιο στέκεται σθεναρά ενάντια στη διαφθορά και συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές αρχές. Η ολομέλεια ψήφισε την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου, ενώ η ίδια διαγράφηκε και από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθεώρησε τον εσωτερικό του κανονισμό και τον κώδικα δεοντολογίας, ωστόσο το σύστημα παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο και χωρίς εξωτερική εποπτεία.

Πηγή: skai.gr

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