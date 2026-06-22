Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Έβρο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέρειο του Έβρου, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έσπευσαν στο σημείο συνολικά 38 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (7η ΕΜΟΔΕ) και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για κινητοποίηση 5 πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Πηγή: skai.gr

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