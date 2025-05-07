Η Μόσχα στο στόχαστρο ουκρανικών drones για 3η συναπτή νύχτα, δυο ημέρες πριν τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 7 ουκρανικά drones κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, καθώς η πόλη βρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δυο ημέρες πριν από τις τελετές μνήμης και τη στρατιωτική παρέλαση με παρόντες κάπου 20 ξένους ηγέτες για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Στην άλλη πλευρά, μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ρωσική πυραυλική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς σειρά εκρήξεων συντάραξε την πόλη, σύμφωνα με τις αρχές και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

