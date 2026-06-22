Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στον Ορχομενό Βοιωτίας, στο ύψος του Ακραίφνιου. Οι φλόγες πέρασαν στην άλλη πλευρά της Εθνικής οδού, η οποία έκλεισε και στα δύο ρεύματα λόγω των καπνών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Για το ρεύμα προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τον Α/Κ Ακραίφνιου (108 χ.θ.) μέχρι τον Α/Κ Θηβών (90 χ.θ.). Για το ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Α/Κ Θηβών (90 χ.θ.) έως τον Α/Κ Κάστρου (115 χ.θ.).

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις oι οποίες και σταδιακά, από την ώρα εκδήλωσης του πύρινου μετώπου, ενισχύθηκαν.

Έτσι, πλέον επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρο και 23 οχήματα. Από αέρος 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112.

Σύμφωνα με το μήνυμα οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Akraifnio of the regional unit of #Viotia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Πηγή: skai.gr

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