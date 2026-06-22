Εβδομάδα πληρωμών: Όλες οι ημερομηνίες για συντάξεις, τακτικά και έκτακτα επιδόματα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που ξεκινά σήμερα: Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουν εξοφληθεί οι συντάξεις μηνός Ιουλίου, καθώς οι απόμαχοι της εργασίας θα δουν τα χρήματά τους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις μέσω ΑΤΜ. Πέρα από τις συντάξεις, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, στο τέλος Ιουνίου, θα καταβληθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, την έκτακτη ενίσχυση θα λάβουν όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών». Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τα τέλη του μήνα, δηλαδή έως την επόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση.

Πότε μπαίνουν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ξεκινώντας, πάντως από τις πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Ιουλίου, η καταβολή θα γίνει ως εξής:

Την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα την Τετάρτη 24 του μήνα.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και μιας και προηγείται Σαββατοκύριακο, αυτό σημαίνει πως οι συντάξεις θα είναι στους λογαριασμούς από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Πότε θα καταβληθούν τακτικά και … έκτακτα επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα. Διαθέσιμα φυσικά στους λογαριασμούς θα είναι μια ημέρα νωρίτερα.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί:





Πηγή: skai.gr

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