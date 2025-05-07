Και δεύτερο ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στη Γάζα - 31 νεκροί

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δεύτερο ισραηλινό πλήγμα μέσα σε μερικές ώρες εναντίον σχολείου όπου φιλοξενούνται εσωτερικά εκτοπισμένοι, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία.

Χθες βράδυ, πάντα κατά την πολιτική προστασία, πρώτο ισραηλινό πλήγμα εναντίον του σχολείου αυτού, στον καταυλισμό προσφύγων Μπουρέιτζ, στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.