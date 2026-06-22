Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τη Δευτέρα γενική άδεια για το Ιράν, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να χορηγήσουν εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλίσεων και των μεταφορών.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων και παραγωγικών συνομιλιών στην Ελβετία, το Ιράν δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στη χώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου».

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In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026

Οι συναλλαγές που επιτρέπονται βάσει της γενικής άδειας που εκδόθηκε τη Δευτέρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.

Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.

Σημειώνεται ότι οι τιμές πετρελαίου καταγράφουν σήμερα απώλειες άνω του 2%, με το Brent να κινείται στα 77,65 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI να διαπραγματεύεται στα 73,95 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

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