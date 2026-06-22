Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας και θα ξεκινήσει συνταγματική μεταρρύθμιση το φθινόπωρο.
Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.
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