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Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας

Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία

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Μαγιάρ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας και θα ξεκινήσει συνταγματική μεταρρύθμιση το φθινόπωρο.

Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πέτερ Μάγιαρ Ουγγαρία
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