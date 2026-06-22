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Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, οι περισσότεροι μαθητές, από φωτιά σε εκπαιδευτικό κέντρο - Δείτε βίντεο

Περίπου 21 μαθητές βρίσκονταν στο κέντρο εκπαίδευσης όταν ξέσπασε η φωτιά στο κέντρο που παρείχε εκπαίδευση σε μαθητές στον τομέα της δημιουργίας κινουμένων σχεδίων 

UPDATE: 16:58
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Ινδία- φωτιά

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκπαιδευτικό κέντρο στην πόλη Λάκναου της βόρειας Ινδίας τη Δευτέρα, δήλωσε τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας.

Περίπου 21 μαθητές βρίσκονταν στο κέντρο εκπαίδευσης όταν ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ η κατάσταση τεσσάρων ακόμη χαρακτηρίζεται σταθερή.

Το κέντρο παρείχε εκπαίδευση σε μαθητές στον τομέα της δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πολιτείας, Μπρατζές Πατάκ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ινδία Φωτιά Νεκροί
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