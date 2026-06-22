Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, οι περισσότεροι μαθητές, από φωτιά σε εκπαιδευτικό κέντρο - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκπαιδευτικό κέντρο στην πόλη Λάκναου της βόρειας Ινδίας τη Δευτέρα, δήλωσε τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας.

Horrific visuals are emerging from Lucknow after a fire broke out at a coaching centre, with students seen jumping from the building to save their lives.



And the most tragic part?



We have seen these images before.

Delhi. Bengaluru. Mumbai. Lucknow.



Every few days, another… pic.twitter.com/0hONrdCNSp June 22, 2026

Περίπου 21 μαθητές βρίσκονταν στο κέντρο εκπαίδευσης όταν ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ η κατάσταση τεσσάρων ακόμη χαρακτηρίζεται σταθερή.

Το κέντρο παρείχε εκπαίδευση σε μαθητές στον τομέα της δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πολιτείας, Μπρατζές Πατάκ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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