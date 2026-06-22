Για περαιτέρω επιδείνωση του ήδη σφοδρού κύματος καύσωνα προετοιμάζεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, με αρκετές χώρες να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις του στους πολίτες.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ κορυφαίος επιστήμονας επανέλαβε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συνέβαλε στο φαινόμενο του πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα.

Τα 49 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, έναντι 35 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο 845 σχολείων για σήμερα Δευτέρα, ενώ άλλα 1.800 πρόκειται να σχολάσουν νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Την Κυριακή, αρκετές πόλεις ακύρωσαν τις ετήσιες μουσικές τους εκδηλώσεις, ενώ η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στις περιοχές που βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, επικαλούμενη λόγους δημόσιας υγείας και τάξης.

Σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου -επίπεδα εξαιρετικά ασυνήθιστα για τον Ιούνιο. Στη νοτιοδυτική περιοχή της Ζιρόντ, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος τριών ανθρώπων, ηλικίας από 80 έως 95 ετών, συνδέθηκε εν μέρει με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Οι γαλλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το τρέχον κύμα καύσωνα ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα από τον Αύγουστο του 2003, όταν σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα.

«Ιδιαίτερα έντονος και πρόωρος καύσωνας»

Τόσο η Γαλλία όσο και το Βέλγιο ανακοίνωσαν περιορισμούς στα σιδηροδρομικά τους δρομολόγια. Στη Γαλλία, τα μέτρα αφορούν κυρίως τις προαστιακές γραμμές στο Παρίσι και τα περίχωρά του.

Η βελγική σιδηροδρομική εταιρεία SNCB γνωστοποίησε ότι ορισμένα δρομολόγια αιχμής θα ακυρωθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής προγνώσεων του βελγικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM, Νταβίντ Ντεενάου, οι θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο υφυπουργός Οικολογίας της Γαλλίας, Ματιέ Λεφέβρ, χαρακτήρισε τον καύσωνα «ιδιαίτερα έντονο και ιδιαίτερα πρόωρο». Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάιο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είχαν καταγράψει θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή.

Ο Ακσάι Ντεόρας, ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στη Βρετανία, υποστήριξε ότι η αιτία των συνεχών θερμοκρασιακών ρεκόρ είναι σαφής.

«Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή λειτούργησε ως καταλύτης για αυτό το φαινόμενο, προσθέτοντας επιπλέον θερμότητα στην ατμόσφαιρα και καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ πιο έντονες απ’ ό,τι θα ήταν στο παρελθόν», δήλωσε.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε την Κυριακή για «εξαιρετικά υψηλές» για την εποχή θερμοκρασίες, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, τουλάχιστον έως την Τετάρτη. Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται έως και 44 βαθμοί Κελσίου.

«Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ζέστη θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονη», ανέφερε η υπηρεσία.

Στη Μαδρίτη, οι αρχές ακύρωσαν δημόσια προβολή σε γιγαντοοθόνη της νίκης της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

«Καταρρίπτονται» τα ρεκόρ στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η διευθύνουσα σύμβουλος της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, Λιζ Μπέντλεϊ, προέβλεψε ότι τα υφιστάμενα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο θα «καταρριφθούν με εμφατικό τρόπο», όπως συνέβη ήδη τον Μάιο.

«Η επόμενη εβδομάδα θα φέρει έναν πρωτοφανή καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φθάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε.

«Το σημερινό ρεκόρ Ιουνίου είναι 35,6 βαθμοί Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι για δύο συνεχόμενους μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν καταρριφθεί με διαφορά άνω των δύο βαθμών Κελσίου», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.