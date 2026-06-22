Μονή Ζυγού: Το αγιορείτικο μοναστήρι που είναι επισκέψιμο και από γυναίκες

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη γραφική Ουρανούπολη της Χαλκιδικής συναντούμε το παλαιότερο χρονολογικά μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ο λόγος φυσικά για την περίφημη Μονή Ζυγού, ένα ιστορικής σημασίας βυζαντινό μοναστήρι του 10ου αιώνα, που σύμφωνα με τις γραπτές πηγές της εποχής ιδρύθηκε πριν από τη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες αναφορές στη Μονή Ζυγού γίνονται ήδη από το 958 μ.Χ. ενώ η Μονή Μεγίστης Λαύρας ιδρύθηκε λίγο αργότερα, το 963 μ.Χ. Ο ιδρυτής της, Αθανάσιος ο Αθωνίτης, φαίνεται πως ξεκίνησε εκεί τον ασκητικό του βίο, κοντά στο γέροντά του, Ζυγό, απ’ όπου και πήρε το όνομα το μοναστήρι.

Στο κέντρο της Μονής σώζεται μερικώς ένα εκπληκτικό ψηφιδωτό, όμως δυστυχώς ένα μεγάλο τμήμα του καταστράφηκε, πιθανόν από την πτώση του τρούλου. Το μέρος, ωστόσο, που έχει διασωθεί, μας δείχνει με ενάργεια το διακοσμητικό μοτίβο. Το εν λόγω ψηφιδωτό είναι παρόμοιο με ένα άλλο που βρίσκεται στη Μονή Ιβήρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 11ου αιώνα η Μονή Ζυγού υπήρξε υψίστης σημασίας για την Αθωνική Πολιτεία. Το 1199 όμως ερημώθηκε και παραχωρήθηκε, σαν μετόχι πια, από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ′ Άγγελο στη Μονή Χιλανδαρίου. Περί το 1206, μετά τη Δ′ Σταυροφορία, το Κάστρο του Ζυγού καταλύθηκε από τους δυτικούς στρατιώτες και μετατράπηκε σε κεντρικό ορμητήριό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα ερείπια της Μονής είναι γνωστά σήμερα και ως «Φραγκόκαστρο».

Στα χρόνια της λειτουργίας της η Μονή Ζυγού ήταν αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία, στον οποίο και είναι αφιερωμένο το Καθολικό της. Σήμερα δεν είναι σε λειτουργία και συντηρείται από τη 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ είναι επισκέψιμη τόσο από άνδρες, όσο και από γυναίκες. Για ποιον λόγο, όμως, συμβαίνει αυτό; Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε στο Άγιο Όρος κυριαρχεί το άβατο για τις γυναίκες. Παλαιότερα, λοιπόν, το μοναστήρι βρισκόταν εντός του Αγίου Όρους, τα σύνορα του οποίου ήταν πιο κοντά στην Ουρανούπολη. Όμως, μετά τη νέα οριοθέτηση και τη χάραξη διαφορετικών διοικητικών συνόρων, η Μονή Ζυγού βρέθηκε εκτός Αγίου Όρους, και ως εκ τούτου μπορούν να την επισκεφθούν όλοι. Αποτελεί τη μόνη ευκαιρία για τις γυναίκες να επισκεφθούν ένα αυθεντικό αγιορείτικο μοναστήρι, έξω από την Αθωνική Πολιτεία.

Τα περισσότερα μέρη της Μονής Ζυγού, που στο βάθος των αιώνων είχαν θαφτεί κάτω από το χώμα, πλέον έχουν έρθει ξανά στην επιφάνεια, μετά την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων ανασκαφικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν συστηματικά στην περιοχή. Ακόμη, οι αναστηλωτικές εργασίες αλλά και οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μοναστηριού συνεχίζονται, για να πάρει την αρχική του όψη. Όσον αφορά το σπάνιας ομορφιάς ψηφιδωτό του δάπεδο, η ανάγκη για τη συντήρηση, αλλά και την ταυτόχρονη ανάδειξή του, οδήγησε τους ειδικούς να τοποθετήσουν ένα προστατευτικό γυαλί από πάνω του, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να το θαυμάσουν, χωρίς να το φθείρουν στο παραμικρό.

Αν φτάσετε μέχρι την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής, που αποτελεί το «κατώφλι» του Αγίου Όρους, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη και στην ιστορική Μονή Ζυγού. Το καταπράσινο τοπίο και η μοναδική ενέργεια του μέρους, μακριά από τις πολύβουες τουριστικές πλαζ, θα σας κερδίσουν απ’ την πρώτη στιγμή, ενώ θα δείτε από κοντά και το πρώτο μοναστήρι που θεμελιώθηκε στη Χερσόνησο του Άθω.

Πηγή: skai.gr

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