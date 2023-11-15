Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο χρήστη του TikTok από πτήση της American Airlines, στην οποία ο πιλότος «αποχαιρετά» τους επιβάτες και τους συναδέλφους του καθώς είναι η τελευταία του πτήση πριν βγει στη σύνταξη, μετά από 32 χρόνια.

Μάλιστα , η «αποχαιρετιστήρια» ομιλία του Jeff Fell πριν την απογείωση του αεροπλάνου ήταν τόσο συγκινητική που αρκετοί επιβάτες χειροκροτούσαν δακρυσμένοι.

Όρθιος στην καμπίνα, από το τηλέφωνο των αεροσυνοδών, ο Fell καλωσόρισε τους επιβάτες στο αεροσκάφος, συστήθηκε, τους ενημέρωσε για την ώρα της πτήσης και τον καιρό, όλα τα προβλεπόμενα δηλαδή σε μία πτήση.

Στη συνέχεια όμως, συγκινημένος και ο ίδιος, τους εξήγησε ότι είναι η τελευταία του πτήση. « Αν γίνομαι λίγο συναισθηματικός, παρακαλώ συγχωρέσατε με γι’ αυτό», είπε.

American Airlines pilot’s heartwarming farewell speech after 32 years of service brings passengers to tears https://t.co/UUgDjwNBdG pic.twitter.com/mrkDBf6v9k — New York Post (@nypost) November 15, 2023

Ο πιλότος έδειξε στο βάθος της καμπίνας πλήρωμα και συναδέλφους του «που είναι μαζί του 32 χρόνια», ευχαριστώντας τους «Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε μαζί μου απόψε και γιορτάζουμε αυτή την πολύ αξιομνημόνευτη στιγμή στη ζωή μου. Σας αγαπώ όλους», είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «υπέροχη σύζυγό μου Julie που ήταν στο πλευρό μου για το μεγαλύτερο μέρος των 32 χρόνων μου στην American Airlines».

« Σας αγαπώ και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μας. Και καλώς ήρθατε όλοι» έκλεισε τον μικρό αποχαιρετιστήριο λόγο του ο Fell, με επιβάτες και πλήρωμα να ξεσπούν συγκινημένοι σε χειροκροτήματα.

Πηγή: skai.gr

