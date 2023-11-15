Σε χαμηλό δύο ετών ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σημαντική μείωση στο 4,6% κατέγραψε η τιμή του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο από το 6,7% του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για χαμηλό δύο ετών και για μεγάλη πτώση από την κορύφωση του 11,1% πριν από ακριβώς έναν χρόνο.

Η μείωση αποδίδεται στο χαμηλότερο κόστος ενέργειας για τα βρετανικά νοικοκυριά, καθώς έπεσαν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περσινό Ιούνιο, δηλαδή στο 10%, διαμορφώνεται και ο επιμέρους πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων.

Μείωση καταγράφεται και στις τιμές στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές καυσίμων και τροφίμων, επίσης μειώθηκε από 6,1% σε 5,7%.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δε, το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής είχε ανακοινώσει πως ο ρυθμός αύξησης των μισθών διαμορφώνεται στο 7,7%, δηλαδή υψηλότερα από την τιμή του πληθωρισμού, προσφέροντας μία ανάσα σε πολλά νοικοκυριά που επί τουλάχιστον ενάμιση χρόνο έχουν βιώσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Η σημαντική πτώση του πληθωρισμού σημαίνει επίσης ότι επιτυγχάνεται ένας από τους πέντε πρώτιστους στόχους που είχε θέσει πριν από έναν χρόνο, όταν αναλάμβανε καθήκοντα, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, δηλαδή να μειώσει στο μισό τον πληθωρισμό.

Ο κ. Σούνακ καλωσόρισε τη σημαντική μείωση αλλά είπε πως πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά ώστε να πέσει ο πληθωρισμός εντός του στόχου του 2%, όπως ορίζει η εντολή της Τράπεζας της Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

