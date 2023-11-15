Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας απέμεινε πλέον μόνο ένα νοσοκομείο που εξακολουθεί να δέχεται ασθενείς λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και της έλλειψης καυσίμων, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ στη διάρκεια της νύκτας. Το, Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας κατελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το νοσοκομείο αλ Άχλι στην πόλη της Γάζας εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά στο ελάχιστο των δυνατοτήτων του, επεσήμανε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).

Το Ocha πρόσθεσε ότι όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, ιατρικών εφοδίων, οξυγόνου, νερού και τροφίμων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους βομβαρδισμούς και τις συγκρούσεις στην περιοχή, επεσήμανε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο αλ Άχλι υπάρχουν 500 ασθενείς.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία ήδη βρίσκονταν στα όριά τους, επιδεινώθηκε δραματικά τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 22 από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Τα υπόλοιπα 14 είναι μετά βίας σε θέση να φροντίσουν τους ασθενείς, περιλαμβανομένων όσων νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, επεσήμανε ο ΠΟΥ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βρήκαν όπλα και περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία της τρομοκρατικής ομάδας σε αυτό.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ομήρους που κρατούνται αυτή τη στιγμή στο Σίφα, αλλά ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι στην επιχείρηση μπορεί να βρεθούν πληροφορίες για τους αιχμαλώτους.

Πηγή: ΑΜΠΕ

