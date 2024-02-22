Εργαζόμενος σε κάβα στην Γαλλία έκλεψε κρασιά αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ

Ένας εργαζόμενος σε κάβα που πουλούσε κρασιά Βουργουνδίας πιστεύεται ότι έκλεψε από τους εργοδότες του περισσότερα από 7.000 μπουκάλια, συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις γαλλικές δικαστικές αρχές. Η κλοπή αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των γαλλικών κρασιών.

Ο 56χρονος ύποπτος συνελήφθη και προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του, το καλοκαίρι, ανέφερε ο εισαγγελέας της Ντιζόν, Ολιβιέ Καρακότς.

Ο άνδρας πιστεύεται ότι έκλεβε «χιλιάδες μπουκάλια, επί χρόνια» από τις κάβες όπου εργαζόταν στο Μπον, στην καρδιά της περίφημης αμπελουργικής περιοχής της Γαλλίας. Περίπου 7.000 μπουκάλια βρέθηκαν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Saône-et-Loire, που αποκάλυψε την υπόθεση, ο 56χρονος «πιάστηκε» από τις κάμερες ασφαλείας ενώ έκλεβε τέσσερα μπουκάλια. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο εργοδότης του, συνελήφθη και το σπίτι του ερευνήθηκε. Βρέθηκαν εκεί πολλές κάβες και χιλιάδες μπουκάλια, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οινοπωλείου αναγνώρισε και τα δικά του. Τα άλλα προέρχονταν από άλλα καταστήματα όπου είχε εργαστεί ο 56χρονος την τελευταία 15ετία.

Ο ύποπτος είχε καλύψει με μπουκάλια κρασιού και τους τοίχους του κελαριού στο σπίτι της μητέρας του.

Η τιμή του κάθε κρασιού, όπως το περίφημο Vosne-Romanée, μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Ο δράστης φαίνεται πάντως ότι τα συνέλεγε για τον εαυτό του αφού δεν υπάρχει καμία απόδειξη προς το παρόν ότι πούλησε έστω και ένα μπουκάλι, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η κλοπή αυτή θεωρείται από τις μεγαλύτερες όσον αφορά το κρασί. Το 2019 είχαν κλαπεί από ένα σπίτι στο Μπορντό καμιά εκατοστή κιβώτια με κρασιά Petrus και Mouton-Rothschild και μια φιάλη του ακριβότερου κρασιού στον κόσμο, του Romanée-Conti. Η συνολική αξία των κρασιών αυτών ανερχόταν επίσης σε μισό εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί η διάρρηξη, το 2007, σε μια αποθήκη στα προάστια του Μπορντό, απ’ όπου οι δράστες αποκόμισαν κρασιά αξίας 400.000 ευρώ.

