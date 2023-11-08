Βομβαρδίστηκε ξανά ο προσφυγικός καταυλισμός στην Τζαμπαλίγια: Τουλάχιστον 19 νεκροί

Δεκαεννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα. Κατά την επίθεση χτυπήθηκε σπίτι στο κέντρο του καταυλισμού, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 240.

Στον αντίποδα, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι 10.569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το 40% των θυμάτων είναι παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

