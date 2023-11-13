Το Σάββατο στη Ρεμς της Καμπανίας- την καρδιά της περιοχής της σαμπάνιας - δύο άνδρες έκλεψαν δύο φορτηγάκια γεμάτα φιάλες με την διάσημη σαμπάνια Moët & Chandon.

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε μία κινηματογραφική καταδίωξη των… θρασύτατων ληστών προκειμένου να ανακτήσουν το πολύτιμο φορτίο του «εθνικού» ποτού της χώρας.

Κάποια στιγμή, όταν οι αστυνομικοί ανάγκασαν ένα από τα φορτηγά να επιβραδύνει. Τότε ο οδηγός πήδηξε έξω και επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο συνεργού του, που ακολουθούσε το κομβόι, και έτσι διέφυγε

Το δεύτερο φορτηγό κατάφερε να ξεφύγει της καταδίωξης και αργότερα βρέθηκε χωρίς τον οδηγό του.

Σύμφωνα με το BBC, oι φιάλες σαμπάνιας εντοπίστηκαν όλες άθικτες και σώες, αν και λίγο… κουνημένες.

Η έρευνα συνεχίζεται...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.