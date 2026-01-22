Δεν έχει όρια η αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να συλλαμβάνει την Τρίτη ένα 5χρονο αγόρι στη Μινεσότα, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο.

Ο Λίαμ Ράμος, μαθητής νηπιαγωγείου, και ο πατέρας του συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στον δρόμο μπροστά από το σπίτι τους, όπως γνωστοποίησε ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς. Μάλιστα, ο 5χρονος είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από την ICE σε δύο εβδομάδες.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι όταν συνελήφθησαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Μάλιστα, ένας πράκτορας έβγαλε τον μικρό Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε στην πόρτα του σπιτιού και του είπε να χτυπήσει το κουδούνι και να ζητήσει να τον αφήσουν να μπει μέσα.

Η επιθεωρήτρια Ζένα Στένβικ ανέφερε, σύμφωνα με τον Guardian, πως χρησιμοποίησαν το παιδί σαν δόλωμα για να δουν εάν βρίσκεται στο σπίτι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη Στένβικ, στο σπίτι υπήρχε κάποιος ενήλικας που ζήτησε να αναλάβει τη φροντίδα του 5χρονου για να μην τον συλλάβουν, ωστόσο οι πράκτορες αρνήθηκαν.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ενώ είχαν συλληφθεί πατέρας και γιος, ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι και δεν βρήκε την οικογένειά του. Δύο διευθυντές σχολείων από την περιοχή έσπευσαν για να προσφέρουν την υποστήριξή τους.

«Δεν ήρθαν παράνομα, δεν είναι εγκληματίες»

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια εξήγησε πως η οικογένεια έχει ενεργή υπόθεση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που δείχνουν ότι πατέρας και γιος είχαν φτάσει στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο διέλευσης. «Η οικογένεια έκανε ό,τι έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί. Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες». Επίσης, δεν υπήρχε εντολή για απέλαση.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες από το περιστατικό, με την επιθεωρήτρια να τονίζει: «Γιατί να συλλάβουν ένα 5χρονο παιδί; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε πως η ICE διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE δεν είχε ως στόχο ένα παιδί», είπε. Επίσης, ισχυρίστηκαν πως ο πατέρας «έφυγε με τα πόδια, εγκαταλείποντας το παιδί του», λέγοντας: «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του, ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν τον πατέρα του. Ζητείται από τους γονείς να δηλώσουν αν επιθυμούν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά η ICE αναθέτει τη φροντίδα των παιδιών σε ένα ασφαλές πρόσωπο που θα ορίσουν οι γονείς».

Η σχολική περιφέρεια δημοσίευσε μια δήλωση του δασκάλου του Λίαμ, ο οποίος αναφέρει: «Είναι ένας έξυπνος νεαρός μαθητής. Είναι πολύ ευγενικός και αγαπητός και έχει λείψει στους συμμαθητές του. Ερχόταν κάθε μέρα στο σχολείο και φώτιζε την τάξη. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει εδώ και να είναι ασφαλής».

Η κράτηση ενός μικρού παιδιού θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, τόνισε και ο δικηγόρος της οικογένειας. «Μόλις οι συμμαθητές του μάθουν ότι η κυβέρνηση τον πήρε μακριά... Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για το πόσο μεγάλη ζημιά θα προκαλέσει αυτό. Δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι ολόκληρη η κοινότητα και όλα αυτά τα παιδιά που τώρα θα αντιμετωπίσουν ένα τραύμα».

