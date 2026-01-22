Η συμφωνία Τραμπ για τη Γροιλανδία: Αμερικανικές «κυρίαρχες» στρατιωτικές ζώνες και πρόσβαση σε σπάνιες γαίες

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, μίλησε στο CNBC για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που έχει διαμορφωθεί, αποκαλύπτοντας ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome» («Χρυσός Θόλος») και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το ζήτημα της ιδιοκτησίας «είναι λίγο περίπλοκο», προσθέτοντας ότι θα δοθούν εξηγήσεις «στην πορεία». Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που θα διαρκέσει «επ’ αόριστον», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι για πάντα».

Σχέδιο τύπου Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου

Όπως αναφέρει η «The Telegraph», σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχουν τμήματα της Γροιλανδίας ορίζοντας τα ως κυρίαρχες περιοχές βάσεων, ως αμερικανικό έδαφος δηλαδή στην περιοχή της Αρκτικής.

Το πλαίσιο, το οποίο όπως σχολιάζει η Βρετανική εφημερίδα, μιμείται τη συμφωνία της Βρετανίας με την Κύπρο, θα καθησυχάσει τους φόβους της Δανίας ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προσαρτήσουν την ημιαυτόνομη περιοχή.

Το σχέδιο τύπου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ως μια δημιουργική λύση στις απαιτήσεις του Τραμπ για την ιδιοκτησία του νησιού, το οποίο θεωρεί στρατηγικά σημαντικό για την άμυνα της Αμερικής.

Οι όροι της συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Κύπρο παραχωρούν στη Βρετανία κυριαρχία επί δύο στρατιωτικών βάσεων για στρατηγικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα παρέχουν στους Κύπριους συτών των περιοχών δικαιώματα παρόμοια με αυτά που ισχύουν στις άλλες περιοχές του κράτους.

Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ΗΠΑ θα μπορούν να αναπτύσσουν και να λειτουργούν στρατιωτικές υποδομές στη Γροιλανδία και να διεξάγουν επιχειρήσεις πληροφοριών και εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα έχουν απεριόριστη «ελευθερία κίνησης» μεταξύ καθορισμένων αμυντικών περιοχών, σε αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Θεωρητικά, το προτεινόμενο νέο πλαίσιο θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να ελέγχουν κάποιες περιοχές της Γροιλανδίας οι οποίες είναι ενδεχομένως πλούσιες σε ορυκτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητούν άδειες. Κατ΄επέκταση, η πρόταση θα διευκολύνει επίσης τις ΗΠΑ να τοποθετήσουν στην περιοχή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον μελλοντικό «Χρυσό Θόλο» τους.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026

«Εξαιρετική συμφωνία»

Οι στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ έφτασαν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα με στόχο να αντιμετωπίσουν την πολιτική ένταση της ρήξης μεταξύ Ευρώπης και Ουάσινγκτον.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, μετά το τέλος της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση» και μια «μελλοντική συμφωνία» η οποία θα είναι «εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ» και «θα εγγυάται την ασφάλεια της Αρκτικής». Ανέφερε επίσης ότι με βάση αυτή τη συμφωνία δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί στις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του για προσάρτηση του αρκτικού νησιού.

Συμπλήρωσε δε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα «Golden Dome», τονίζοντας ότι η Γροιλανδία θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξή του.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον επιχειρηματικών και πολιτικών ηγετών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιδιώκει «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία», αλλά επιμένοντας πως ο έλεγχός της είναι αναγκαίος για την εθνική και διεθνή ασφάλεια.

«Επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ — αντίθετα, θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ολόκληρης της Συμμαχίας».

Το μόνο που ζητάμε είναι η Γροιλανδία, πλήρη δικαιώματα, τίτλο και ιδιοκτησία, είπε ο Τραμπ.

Η υπαναχώρηση του Τραμπ από τις απειλές του για χρήση στρατιωτικής βίας με στόχο την απόκτηση της Γροιλανδίας, απειλές που είχαν προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του ΝΑΤΟ και είχαν φέρει τη Συμμαχία κοντά σε μια σοβαρή κρίση συνοχής, ενδέχεται να προσφέρει μια πρώτη ανάσα ανακούφισης στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον, σημειώνουν αναλυτές.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026

«Πολύ παραγωγική συνάντηση»

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο γενικός γραμματέας Ρούτε είχε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον πρόεδρο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν την κρίσιμη σημασία της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής για όλους τους συμμάχους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι το ζήτημα τού κατά πόσον η Γροιλανδία θα παραμείνει στη Δανία δεν τέθηκε στη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ρούτε εμφανίστηκε φειδωλός στις λεπτομέρειες σχετικά με το λεγόμενο «πλαίσιο συμφωνίας» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ενώ τόνισε ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά πριν επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία.

«Έχουμε μια καλή συμφωνία για να αρχίσουμε ουσιαστικά να εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Όπως εξήγησε, το βάρος των συζητήσεων δόθηκε στο τι μπορεί να κάνει συλλογικά το ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια ολόκληρης της Αρκτικής περιοχής.

Ερωτηθείς αν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος του Βασιλείου της Δανίας στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Ρούτε απάντησε: «Το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε πλέον στις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο».

«Είναι ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο τι χρειάζεται να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής, όπου αυτή τη στιγμή συντελούνται αλλαγές και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο δραστήριοι, θα προστατευθεί», πρόσθεσε. «Αυτό ήταν πραγματικά το επίκεντρο των συζητήσεών μας».

Πηγή: skai.gr

