Πέντε πρόωρα βρέφη και επτά ασθενείς που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ανακοίνωσε απόψε ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

«Φοβόμαστε ότι ο απολογισμός αυτός θα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέχρι το πρωί», είπε ο Γιούσεφ Άμπου Ρις.

Το Σάββατο, το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι 39 πρόωρα νεογέννητα βρίσκονταν ακόμη εκεί και οι νοσηλεύτριες τους έδιναν οξυγόνο χειροκίνητα για να τα κρατήσουν στη ζωή.

Ένα μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα είπε ότι 17 ασθενείς νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

