Νταβός: Εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο λόγω έντονης μυρωδιάς

Το Συνεδριακό Κέντρο στη διάρκεια της εκδήλωσης στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο στο Νταβός απομάκρυνε συνέδρους και προσωπικό, ενώ οι αρχές αναζητούσαν την πηγή της οσμής.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να εισέρχονται στην αίθουσα, με πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα να βρίσκονται επί τόπου.

Δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε ανθρώπους στον χώρο τους να βήχουν. Η πηγή αναφέρθηκε αργότερα ότι ήταν μια μικρή φωτιά σε κοντινή καλύβα. Ο καπνός λέγεται ότι προκαλούσε τη δυσάρεστη οσμή.

Οι σύνεδροι και το προσωπικό έχουν πλέον επιστρέψει στο Συνεδριακό Κέντρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της φωτιάς. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα εκφώνησε μια «πύρινη» κεντρική ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), είχε ήδη αποχωρήσει πριν από την εκκένωση.

