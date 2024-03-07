Αργεντινή: Η άμβλωση είναι «φόνος», διατείνεται ο πρόεδρος Μιλέι

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι (άκρα δεξιά) τόνισε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μαθητές πως θεωρεί την άμβλωση, νόμιμη στη χώρα, «φόνο» και τους υποστηρικτές της αποποινικοποίησής της «δολοφόνους».

Ο ακραίος φιλελεύθερος, 53 ετών, που ήταν γνωστό πως εναντιώνεται στην άμβλωση αλλά δεν είχε εκφραστεί δημόσια για το θέμα αφότου ανέλαβε την εξουσία πριν από τρεις μήνες, απευθυνόταν σε μαθητές καθολικού σχολικού ιδρύματος.

«Σας προειδοποιώ, για μένα η άμβλωση είναι φόνος (...) και μπορώ να σας το αποδείξω, από μαθηματική, φιλοσοφική και φιλελεύθερη σκοπιά», δήλωσε, δυο μέρες πριν από την Ημέρα της Γυναίκας. Πρόσθεσε πως όσοι υποστήριξαν την αποποινικοποίησή της το 2020 στο κράτος της Λατινικής Αμερικής είναι «δολοφόνοι».

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο κ. Μιλέι προχώρησε στην κατάργηση του υπουργείου Γυναικών, Φύλων και Διαφορετικότητας και ανήγγειλε το κλείσιμο του Εθνικού Ινστιτούτου Κατά των Διακρίσεων (INADI). Ο πρόεδρος, που χαρακτηρίζει τον εαυτό του «αναρχοκαπιταλιστή», έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεση να κλείσει θεσμούς και οργανισμούς που ο ίδιος θεωρεί «άχρηστους».

Η κυβέρνησή του τον περασμένο μήνα απαγόρευσε τη χρήση απροκατάληπτης γλώσσας στον στρατό κι έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να την εξοβελίσει από τη δημόσια διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Χαβιέρ Μιλέι καταφέρθηκε εναντίον της «κοινωνικής δικαιοσύνης», του «ριζοσπαστικού φεμινισμού» και της «ματωμένης ατζέντας της άμβλωσης».

Ο νόμος για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης στην Αργεντινή υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2021, έπειτα από διάλογο που πόλωσε την κοινωνία. Προβλέπει τη δυνατότητα άμβλωσης ως τη 14η εβδομάδα της κύησης, χωρίς να απαιτείται να εξηγηθούν οι λόγοι. Επίσης προβλέπει αυτή τη δυνατότητα αν η εγκυμοσύνη αποτελεί συνέπεια βιασμού, καθώς και αν διατρέχει κίνδυνο η ζωή ή η υγεία της εγκύου.

Ενώ η άμβλωση και τα δικαιώματα των γυναικών τίθενται υπό αμφισβήτηση σε διάφορες χώρες, η Γαλλία έγινε τη Δευτέρα η πρώτη χώρα που ενέγραψε ρητώς την τεχνητή διακοπή της κύησης στο Σύνταγμά της, μετά την έγκριση της απόφασης αυτής με συντριπτική πλειοψηφία από το κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

